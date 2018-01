Domani, 7 gennaio 2018, riprendono gli impegni delle tre foggiane in serie D, con la prima giornata del girone di ritorno. Nella 18esima giornata del campionato, le tre compagini saranno impegnate rispettivamente due in casa e una in trasferta. Il compito più difficile spetta all’Alto Tavoliere San Severo calcio, impegnato, in casa, con l’Az Picerno che attualmente ha dodici punti in più rispetto alla formazione giallogranata. Dovrebbe essere semplice l’appuntamento dell’Audace Cerignola che gioca in casa con lo Sporting Fulgor, che al momento occupa l’ultima posizione in classifica. Il Manfredonia calcio giocherà in trasferta con la Turris. Il San Severo tornerà a giocare al “Ricciardelli”, che nei giorni scorsi è stato restituito alla città, con tanto di cerimonia ufficiale alla presenza dagli assessori regionali Piemontese e Di Gioia. Ora la proprietà è passata dalla Regione Puglia al Comune di San Severo. Presenti alla cerimonia, svolta il 3 gennaio, anche il Sindaco e Presidente della Provincia di Foggia Francesco Miglio, oltre alla società, i calciatori e tanti tifosi. Intanto, in casa del Cerignola, continuano gli importanti investimenti della società per tentare la scalata alla serie C. Infatti è stato presentato il nuovo Ds Torma e due under: Donnarumma e Carannante. Il fischio d’inizio dei tre matchè previsto alle 14.30 al “Monterisi” di Cerignola, al “Ricciardelli” di San Severo e a “Liguori” di Torre del Greco. Il Manfredonia è alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica, il San Severo vuole continuare la sua scia positiva iniziata prima della pausa natalizia, mentre l’Audace Cerignola cercherà di portare a casa la vittoria utile per guadagnare terreno verso la vetta della classifica.