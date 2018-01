San Ferdinando di P. – La direzione regionale dei vigili del fuoco ha dato il via libera all’istituzione del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di San Ferdinando di Puglia, che sarà allestito in locali comunali concessi in comodato d’uso gratuito. Ora si attende soltanto il decreto del ministero dell’Interno perché il distaccamento diventi operativo, garantendo un nuovo presidio di sicurezza sul territorio che è di cerniera tra il Foggiano e la Bat”. Lo dichiara il consigliere regionale Pd e presidente del comitato permanente regionale della Protezione civile, Ruggiero Mennea, che ha seguito l’iter per l’istituzione del distaccamento rientrante nell’ambito territoriale di competenza del comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia.

“Il nuovo presidio – ha proseguito Mennea – è importante in attesa che venga realizzata la nuova caserma dei vigili del fuoco del comando provinciale a Barletta. Il distaccamento sarà di supporto anche per le attività di protezione civile in zona, garantendo la prevenzione e il pronto intervento in caso di calamità e disastri di qualsiasi genere. Con la realizzazione questo nuovo distaccamento – sottolinea l’esponente del Pd – prosegue il mio impegno per rafforzare la presenza di presìdi di sicurezza sul territorio. A questo dovrà seguire l’istituzione della questura, dei comandi provinciali di carabinieri, finanza e vigili del fuoco perché si possa affermare – conclude – che la Bat è una provincia in grado di garantire i requisiti essenziali di sicurezza ai cittadini”.