Dal prossimo anno scolastico per i periti agrari

San Severo – La città di San Severo e il Tavoliere settentrionale si arricchiscono di un importante strumento di formazione e specializzazione nel campo della viticoltura e dell’enologia.

L’USR di Bari e la Regione Puglia hanno approvato l’istituzione – a partire dall’anno scolastico 2018/2019 – della specializzazione “Esperto tecnico enologo” presso l’Istituto “Michele Di Sangro” (Polo Tecnologico di San Severo), al termine di un complesso iter che ha mirato all’accertamento dell’idoneità dello storico Istituto agrario sanseverese.

Il corso è rivolto a tutti coloro che possiedono il titolo di “Perito agrario”; per conseguire la specializzazione basterà frequentare un ulteriore anno presso l’Istituto di via Guadone.

Il preside Vincenzo Campagna e i docenti del Di Sangro hanno accolto con soddisfazione ed entusiasmo l’istituzione della specializzazione in enologia, poiché essa rappresenta una nuova opportunità formativa che si pone in perfetta sintonia con il territorio dauno, caratterizzato da un settore primario preponderante e da una crescente “fame” di tecnici in grado di accompagnare la crescita delle tante aziende vinicole che sono sorte negli ultimi anni.

Sempre più giovani stanno comprendendo che la vera vocazione di San Severo e dell’Alto Tavoliere è l’agricoltura di qualità. Accanto ad essa, in anni recenti, si è sviluppato un settore agroindustriale che aggiunge valore alle produzioni locali, producendo reddito e occupazione.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede ITAS di via Guadone (località Perretti) o telefonare al numero 0882335208.